В соцсетях местные жители публикуют видео, на которых определенные улицы превратились в реки,

Сегодня на Одессу обрушился ливень, многие улицы подтоплены, на некоторых нет проезда, автомобили застряли в воде, водители пытаются спастись на крышах транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, сейчас из-за ливня затруднено движение транспорта по ряду улиц в разных районах областного центра.

В частности, движение затруднено по улицам Небесной сотни, Балковской, вообще нет проезда по улицам Евгения Чикаленко (бывшая Академика Вильямса), Ильфа и Петрова, подтоплены Академика Глушко Химическая угол Промышленной, Инглези, Варненская, Церковная угол Атамана Чепиги, Приморская угол Газового переулка, район 5-й станции Большого Фонтана и тому подобное. Как отмечают в мэрии, по подтопленным улицам движение затруднено.

"Дежурят аварийные бригады коммунальных служб", - уверяют в городском совете. В мэрии добавили, что из-за ливня приостановлено движение трамваев №№ 12,15,20, а троллейбус №12 временно изменил маршрут - ходит по улице Королева.

В соцсетях местные жители публикуют видео, на которых определенные улицы превратились в реки, трамваи, которые стоят в воде и тому подобное. На одном из видео - почти по окна затоплено авто, на его крыше - женщина, вероятно, водитель, которая пытается так спастись от "наводнения". По состоянию на 12.30 дождь еще продолжается.

Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей предупредил об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого). В частности, в Одессе сегодня значительный дождь, во время грозы порывы 15-20 м/с, видимость во время дождя 200-500 м, сохранится до конца дня. Аналогичный прогноз по Одесской области.

По данным мэра города Геннадия Труханова, утром в Одессе выпала почти полумесячная норма дождевых осадков – 19 мм.

По состоянию на 13:00 идет небольшой дождь, который местами остановился.

В дежурстве на улицах города работают 48 единиц техники и 95 сотрудников коммунального предприятия "Городские дороги". Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Погода в Одесской области

На днях в Одессе над Черным морем наблюдали огромный смерч. Было обнародовано видео, на котором зафиксировано необычное явление. Говорилось, что впечатляющий атмосферный вихрь над Черным морем увидели отдыхающие на пляже "Отрада" - в центре города. Видно, что на берегу есть люди, некоторые купаются, а на определенном расстоянии от пляжа из, вероятно, дождевого облака возникает огромный "хобот", который пытается "дотянуться" до поверхности моря.

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