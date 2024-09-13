Огромный "хобот" пытается "дотянуться" до поверхности воды.

В Одессе над Черным морем наблюдается огромный смерч, по данным синоптиков скоро в Одессе будет сильная гроза.

Местные Телеграм-каналы обнародовали видео, на котором зафиксировано необычное явление. Говорится, что впечатляющий атмосферный вихрь над Черным морем увидели отдыхающие на пляже "Отрада" - в центре города. Видно, что на берегу есть люди, некоторые купаются, а на определенном расстоянии от пляжа из, вероятно, дождевого облака возникает огромный "хобот", который пытается "дотянуться" до поверхности моря.

В то же время синоптики предупреждают об опасных погодных изменениях. По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, 14 сентября в Одессе ожидается гроза.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности по Одесской области. В течение суток 14 сентября ожидается гроза. По Одессе днем 14 сентября ожидается гроза", - говорится в сообщении.

Сегодня, 13 сентября, по данным центра, в Одессе - переменная облачность. Ночью и утром умеренный дождь. Днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 23-25°. Температура морской воды 20-21°.

Как сообщал УНИАН, в Одессе дождь, который начался еще 4 сентября, ночью превратился в ливень, который превратил улицы в реки и подтопил дома - выпало почти 70% от месячной нормы осадков.

В течение ночи были привлечены все мощности коммунальных предприятий города, чтобы минимизировать последствия непогоды. Был затруднен проезд транспорта на ряде улиц. Сотрудники ГСЧС изъяли 15 легковых автомобилей и 3 микроавтобуса из подтопленных участков, была оказана помощь 35 лицам. Также подтопили определенные дома, из одного из них эвакуировали ребенка, в другом месте спасателями транспортировано больную гражданку с подтопленного участка в городскую инфекционную клиническую больницу.

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