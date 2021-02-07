На реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды и подтопление низин
Подобное будет наблюдаться 8-9 февраля на реках Закарпатской области.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что из-за повышения уровней воды в реках Закарпатской области возможно подтопление сельскохозяйственных угодий и низин в населенных пунктах.
Как сообщается на сайте ГСЧС, 8-9 февраля на реках Закарпатской области на фоне высокой водности, ожидается возобновление повышения уровней воды на 0,5-1,2 м над текущими уровнями на большинстве рек в пределах русел, без негативных последствий.
В Карпатах возможен сход лавин: объявлен третий уровень опасности"Ожидается формирование значительного местного и склонового стока с подтоплением пониженных участков, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел ручейков и водоотводных канав", – говорится в сообщении.
Также, по прогнозам, выход воды на пойму ожидается на реке Латорица (город Мукачево) и реке Старая (село Зняцево) (уровень опасности желтый).
В нижних течениях реки Латорица (город Чоп) сохранится высокий слой воды на пойме (уровень опасности желтый).
В нижних течениях реки Боржава удержится вода на пойме с медленным повышением уровня воды, с подтоплением автодороги Шаланки – Большие Комяты. Также возможно подтопление сельхозугодий сел Заречье, Сельцо, Камянское, Большие Комяты, малые Комяты (уровень опасности – оранжевый).
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