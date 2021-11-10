Практически по всей стране ожидается небольшая облачность, без осадков.

В четверг, 11 ноября, в Украине начнет теплеть. Температура в западных, северных, южных и местами центральных областях поднимется на несколько градусов. Холода еще задержатся на Востоке и местами в центральной части страны. Сильных ночных морозов также не ожидается, максимально столбики термометров опустятся до -1°...-3°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +7°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +11°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +9°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.

В Тернополе 11 ноября ночью будет -1°, днем +8°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +10°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -2°...+11°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.

В Виннице завтра будет 0°...+8°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +1°, днем +8°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+5°.

В Одессе 11 ноября - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +9°.

В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +5°, практически безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит -1°...+5°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, -1°...+6°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +3°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.

Народные приметы на 11 ноября

11 ноября - Анастасии, Аврамия, Марии, Анны. Синичка пищит - зиму призывает.

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Автор: Екатерина Лиманская