В Киеве сегодня температура до +9°, без осадков
В столице сегодня немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 декабря в Киеве без осадков, температура до +9°.
Аномально теплый декабрь установил в Киеве новый температурный рекорд
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 4,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.
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- Винница+10°... +2°
- Днепр+8°... -2°
- Донецк+9°... -3°
- Житомир+10°... -2°
- Запорожье+10°... -3°
- Ивано-Франковск+12°... -2°
- Киев+9°... -3°
- Кировоград+9°... -3°
- Луганск+9°... -3°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+11°... +2°
- Николаев+11°... +2°
- Одесса+12°... +4°
- Полтава+8°... -3°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+14°... +1°
- Сумы+5°... -5°
- Тернополь+10°... +2°
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- Херсон+11°... +1°
- Хмельницкий+10°... +4°
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- Чернигов+6°... -5°
- Черновцы+10°... +1°
Виргиния, США
-4°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-12 °
Влажность:45 %
Давление:760 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:23
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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