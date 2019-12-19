В Киеве сегодня температура до +9°, без осадков

08:30, 19 декабря 2019
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В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 декабря в Киеве без осадков, температура до +9°.

Аномально теплый декабрь установил в Киеве новый температурный рекорд

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 4,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.

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Теги: #Киев#погода
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