Во всех регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность ожидается до 2 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 30 августа-2 сентября по всей Украине будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30 августа - 2 сентября в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается жаркая и сухая погода, дождь ожидается аж 7 сентября