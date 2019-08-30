Во всех регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:44, 30 августа 2019
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Пожарная опасность ожидается до 2 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 30 августа-2 сентября по всей Украине будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, на западе температура до +31° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30 августа - 2 сентября в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается жаркая и сухая погода, дождь ожидается аж 7 сентября

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Теги: #погода#пожарная опасность
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