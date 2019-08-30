Во всех регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность ожидается до 2 сентября.
В течение 30 августа-2 сентября по всей Украине будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, на западе температура до +31° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"30 августа - 2 сентября в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается жаркая и сухая погода, дождь ожидается аж 7 сентября
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Погода в Украине
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Давление:760 мм
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Вероятность осадков:16 %
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