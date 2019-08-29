Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди с грозами

11:52, 29 августа 2019
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С понедельника по всей Украине будет жарко.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие дни в Украине ожидается жаркая и сухая погода, дождь ожидается аж 7 сентября.

В Киеве сегодня температура до +25°, без осадков

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

Так, температура воздуха составит в ночные часы +12...+18 градусов, в течение дня +24...+28 градусов. На юге и в западных областях ожидается жара, максимально +26...+32 градуса.

29-30 августа более свежая воздушная масса придет с востока в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и Киевскую области, днем похолодает до +20...+24 градусов.

1 сентября высокая температура воздуха ожидается во всех областях Украины. С 2 сентября жаркая воздушная масса охватит большинство областей, в течение дня ожидается +25...+33 градуса.

По прогнозу синоптика, следующая неделя также будет сухой и солнечной во всех частях Украины. И лишь 7 сентября, в субботу, атмосферный фронт принесет дожди с грозами.

В Киеве до конца недели и на следующей неделе будет господствовать сухая воздушная масса, дожди маловероятны. Дожди с грозами возможны в столице 7 сентября.

Температура воздуха существенно не изменится. Она будет колебаться в пределах 23...+29 градусов, 29 августа станет свежее на 2-4 градуса.

Напомним, в четверг, 29 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.

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Теги: #погода#дождь#жара
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