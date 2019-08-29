Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди с грозами
С понедельника по всей Украине будет жарко.
В ближайшие дни в Украине ожидается жаркая и сухая погода, дождь ожидается аж 7 сентября.
В Киеве сегодня температура до +25°, без осадков
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
Так, температура воздуха составит в ночные часы +12...+18 градусов, в течение дня +24...+28 градусов. На юге и в западных областях ожидается жара, максимально +26...+32 градуса.
29-30 августа более свежая воздушная масса придет с востока в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и Киевскую области, днем похолодает до +20...+24 градусов.
1 сентября высокая температура воздуха ожидается во всех областях Украины. С 2 сентября жаркая воздушная масса охватит большинство областей, в течение дня ожидается +25...+33 градуса.
По прогнозу синоптика, следующая неделя также будет сухой и солнечной во всех частях Украины. И лишь 7 сентября, в субботу, атмосферный фронт принесет дожди с грозами.
В Киеве до конца недели и на следующей неделе будет господствовать сухая воздушная масса, дожди маловероятны. Дожди с грозами возможны в столице 7 сентября.
Температура воздуха существенно не изменится. Она будет колебаться в пределах 23...+29 градусов, 29 августа станет свежее на 2-4 градуса.
Напомним, в четверг, 29 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.
Погода в Украине
- Винница+28°... +14°
- Днепр+24°... +11°
- Донецк+22°... +9°
- Житомир+28°... +13°
- Запорожье+25°... +11°
- Ивано-Франковск+32°... +12°
- Киев+26°... +13°
- Кировоград+27°... +9°
- Луганск+22°... +9°
- Луцк+31°... +17°
- Львов+31°... +16°
- Николаев+30°... +13°
- Одесса+30°... +16°
- Полтава+23°... +10°
- Ровно+30°... +15°
- Симферополь+29°... +14°
- Сумы+22°... +8°
- Тернополь+31°... +14°
- Харьков+22°... +10°
- Херсон+30°... +12°
- Хмельницкий+30°... +14°
- Черкассы+24°... +10°
- Чернигов+25°... +10°
- Черновцы+30°... +16°