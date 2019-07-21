В Черновицкой области в небе зафиксировали огненную радугу
Необычная радуга - редкостный атмосферный феномен.
В Черновицкой области местные жители зафиксировали в небе необычное атмосферное явление - так называемую огненную радугу.
Как сообщил УНИАН очевидец Сергей Городинский, в пятницу, 19 июля, он сделал несколько фотографий огненной радуги по дороге от села Репужинцы в село Крещатик Заставнивского района.
«Феноменальное природное явление наблюдалось на Буковине. Среди летнего солнечного дня на небе появилась огненная радуга! Такое бывает раз в 100 лет », - сообщил мужчина.
Как известно, огненная радуга является одним из редчайших природных феноменов. Научное название «окpугло-гоpизонтальная дуга». Эта радуга появляется в результате пpохождения света чеpез легкие, высоко расположенные пеpистые облака и только тогда, когда солнце находится очень высоко в небе - на высоте не менее 6000 м и более, чем на 58 гpадусов над гоpизонтом.
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