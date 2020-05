Джонни Депп обвинил британский таблоид во взломе его телефона

Команда актера провела расследование и пришла к выводу, что его телефон взламывался в период с 1996 по 2010 годы.

Джонни Депп намерен судиться с британским медиагигантом - компанией News Group Newspapers. Актер обвиняет ее во вторжении в его частную жизнь, в частности – во взломе его телефона.

Как сообщает таблоид Blast, ссылаясь на источники, представители актера запустили судебный процесс, подготовив письмо-претензию. News Group Newspapers управляет такими таблоидами как The Sun и ныне не существующий News of the World.

Депп обвиняет эти таблоиды в неоднократных нарушениях его приватности и злоупотреблении его личными данными, включая нелегальный перехват его голосовых сообщений и прочие незаконные способы сбора данных.

Утверждается, что команда Деппа провела расследование и пришла к выводу, что телефон актера взламывался в период с 1996 по 2010 годы. Сторона актера утверждает, что таблоиды, в частности, выкрали информацию о его малолетних детях и сведения медицинского характера.

Именно таким образом, как считает Депп, таблоид The Sun раскрыл информацию об обеих беременностях его девушки Ванессы Паради (в 1998 и 2002 годах).

