В сеть слили фото измены Эмбер Херд с Илоном Маском

В сети опубликовали доказательства измены жены Джонни Деппа Эмбер Херд с миллиардером Илоном Маском.

В сеть слили фото, на которых теперь уже бывшая жена Джонни Деппа изменяет ему с миллионером Илоном Маском.

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Снимки опубликовало влиятельное издание Daily Mail.

На снимках можно увидеть, как Эмбер Херд одетая в купальник и накидку, обнимает Илона Маска. При этом, снимки сделаны в лифте аппартаментов, в которых на тот момент Херд и проживала с Деппом.

Напомним, Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в том, что она начала роман через месяц после их свадьбы. Илон Маск утверждал, что роман завязался уже после расставания Херд и Деппа.

Как сообщал УНИАН, ранее Эмбер Херд призналась, что била Джонни Деппа.