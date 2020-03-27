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В сеть слили фото измены Эмбер Херд с Илоном Маском

11:20, 27 марта 2020
Звезды
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Эмбер Херд вместе с Илоном Маском / Фото: Amber Herd/Twitter

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Снимки опубликовало влиятельное издание Daily Mail.

На снимках можно увидеть, как Эмбер Херд одетая в купальник и накидку, обнимает  Илона Маска. При этом, снимки сделаны в лифте аппартаментов, в которых на тот момент Херд и проживала с Деппом. 

Напомним, Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в том, что она начала роман через месяц после их свадьбы. Илон Маск утверждал, что роман завязался уже после расставания Херд и Деппа.

Как сообщал УНИАН, ранее Эмбер Херд призналась, что била Джонни Деппа.

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Теги: #Илон Маск#фото#измена#Джонни Депп#Эмбер Херд