Блондинка Моника Беллуччи и сделка с дьяволом на новый лад: рецензия на нашумевший фильм "Человек, который продал свою кожу"

В основе фильма "Человек, который продал свою кожу" - изношенная идея о сделке с дьяволом. В его облике – эпатажный художник, предлагающий для очередной своей работы беженцу Сэму подарить свою… спину. И тут начинается самое интересное…

В украинский прокат вышел нашумевший фильм "Человек, который продал свою кожу" (The Man Who Sold His Skin). Создатели ленты вдохновлялись работой современного бельгийского художника Вима Дельвуа "Тим" (когда Тим умрет, с его спины снимут кожу и поместят в раму под стекло, а сейчас он сидит голый по пояс в музеях в качестве экспоната) и новеллой Роальда Далса "Кожа". Драма была номинирована на "Оскар 2021" как лучший фильм на иностранном языке и получила весьма высокие оценки кинокритиков.

Сюжет фильма "Человек, который продал свою кожу"

"Мы хотим свободы! Так будем же свободны", - с таких слов начинается кинолента. И некрасочных, но наполненных любовью кадров в поезде в Сирии.

Позже Сэма Али (его играет Яхья Махайни) задерживают из-за его сказанных вслух в порыве влюблённости слов о революции и свободе. Сбежав из полиции, он приходит к своей возлюбленной Сабир и говорит, что он не может остаться в Сирии, он вынужден уехать в Ливан.

Год спустя наш герой рассматривает свадебные фото своей бывшей возлюбленной. Дабы выжить, он околачивается на различных выставках, чтобы поесть. Тут он встречает Сораю (ее сыграла Моника Беллуччи в образе блондинки) и загадочного художника Джеффри Годфроя, которые предлагают ему изменить жизнь и получить возможность вернуться к своей невесте. Но взамен Сэм должен отдать… свою спину для татуировки в виде шенгенской визы.

"Своей новой работой я открываю совершенно новый мир. Мы живем в темную эпоху, когда если ты сириец, афганец, палестинец, это делает тебя персоной нон грата. Возникает стена, а это делает Сэма товаром. А в наше время перемещение товара происходит гораздо чаще, чем людей. А значит, превратив его в своего рода товар или актив, я даю ему возможность вернуть себе человечность и свободу", - объяснил художник своё творение на коже.

И тут Сэм становится настоящим живым экспонатом, сидящим часами на выставках с обнаженным торсом, и моделью для именитых фотографов. Позже к нему наведывается представитель организации по защите сирийских беженцев и заявляет, готов помочь ему, ведь его эксплуатируют. Мужчина это отрицает.

Но с каждой последующей выставкой Сэм понимает происходящее, ощущая себя вещью в современном мире искусства. А победить эту систему не так просто, хотя ему в финале это и удается очень хитроумным путем (обойдемся без спойлера).

Персонажи фильма "Человек, который продал свою кожу"

Главный герой нераскрыт, даже когда, казалось бы, он находится на пике эмоций. Сэм угодил в "золотую клетку", но, к счастью, ему удается оттуда выбраться, пускай и обманным путем. Этот персонаж нечетко "прорисован" в фильме, местами кажется, что автор не "дожал" задумку, не сумел вытянуть необходимую эмоцию у зрителя.

Сыгравшая второстепенную роль Моника Беллуччи показана здесь хладнокровной и расчетливой помощницей художника. Перевоплотиться в такого персонажа ей помог и новый цвет волос – холодный блонд, который ничуть не портит красотку. Вот она очень органично все сыграла.

Художник Джеффри тоже в "Человеке, который продал свою кожу" показан вскользь. Чувствуется недоработка в раскрытии его персонажа.

Слабые моменты в фильме

Некоторые кадры излишне драматичны, например, во время нанесения тату Сэму. Вдобавок ко всему, они сопровождаются чрезмерно тоскливыми мелодиями. Кроме того, в фильме сатирические моменты тоже не "дожаты", они не попадают в цель, тут же переходя в иную плоскость. Да и серьезные моменты не слишком цепляют, к сожалению. Взять бы хотя бы сцену с аукциона, когда Сэм срывается и вызывает панику среди его участников, бегущих оттуда, сломя голову. Только ты начинаешь ему сопереживать, картинка меняется.

"Человек, который продал свою кожу": трейлер

Оцениваем идею фильма "Человек, который продал свою кожу"

Идея фильма "Человек, который продал свою кожу" - сильная, ведь создатели ленты хотели показать, как герой, превратившись в живое произведение искусства, теряет себя, подавляя свое настоящее "я". Постепенно теряет то, ради чего "продался" художнику. А еще картина поднимает тему иллюзии свободы. Но эта лента не пробуждает по-настоящему сильные эмоции, некоторые моменты "цепляют", но очень быстро "отпускают" зрителя. Наша оценка – 7 из 10.

Ольга Робейко

