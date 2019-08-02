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Новый клип Арианы Гранде за считанные часы набрал более 5 миллионов просмотров (видео)

15:19, 02 августа 2019
Кино и музыка
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Видео опубликовано на официальном Youtube-канале певицы.

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Действия клипа происходят во время вечеринки в шикарном особняке. Ариана Гранде играет роль ревнивой девушки, которая ввязывается в драки и пытается всячески расправиться со своими оппонентками. Также главная героиня заигрывает с другими парнями, пытаясь привлечь внимание своего бойфренда.

Всего за несколько часов клип набрал на Youtube более 5 миллионов просмотров.

Как сообщал УНИАН, Сэм Смитт впервые в этом году выпустил клип и набрал более полумиллиона просмотров за считанные часы.

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Теги: #клип#Ариана Гранде