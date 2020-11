Охота на ведьм и город-призрак. Обзор хоррора The Dark Pictures: Little Hope

Хоррор-антология The Dark Pictures должна была каждый год пугать игроков свежими ужастиками. Первая часть с этим не справилась. А вот вторая недавно показала геймерам, что такое ужас. Однако страшными в Little Hope оказались не монстры. О главных проблемах и достоинствах новинки рассказываем в нашем обзоре.

В 2015 году британская студия Supermassive Games выпустила успешный хоррор Until Dawn, созданный в жанре интерактивного кино. В нем были собраны и хорошо обыграны все клише молодежных слешеров. Тут и девушка в одном полотенце, убегающая от монстра, и маньяк, устроивший с жертвами смертельную игру. Сюжет хоть и не блистал оригинальностью, но был ладно скроен и мог подарить пару веселых вечеров в компании друзей.

После неудачного VR-приквела The Inpatient, студия решила создать другую франшизу. Серия получила название The Dark Pictures. Под этой маркой разработчики собирались ежегодно выпускать короткие игры, не связанные между собой. Первой частью анталогии стал Man of Medan. Игра вышла средней, а главная сюжетная интрига легко угадывалась с первых минут повествования. Зато в конце был короткий тизер следующей части, которая обещала перенести игроков в городок Литл Хоуп, показать охоту на ведьм и прочую бесовщину.

И вот недавно Little Hope вышла. Игра оставила у нас противоречивые впечатления. Далее мы расскажем почему.

Сюжет

Несмотря на все минусы, о которых мы поговорим ниже, сюжет в Little Hope вышел намного лучше, чем в предыдущей части. Разработчикам удалось сохранить интригу, по крайней мере в первой половине игры. И за это определенно стоит похвалить.

Если же вы не хотите никаких спойлеров, то советуем промотать до следующего блока.

Пролог рассказывает о семье из шести человек, живущей в одном из маленьких американских городков. Мать ругается с отцом, потому что тот часто пьет. А сестра и два старших брата слишком заняты своими делами и не обращают внимания на самую младшую – Мэри. Девочка ведет себя странно и в какой-то момент решает устроить пожар. В огне вся семья погибает, и мы переносимся в наши дни.

Ночь. Пустая дорога. Дождь. Водитель автобуса не справляется с управлением и автомобиль переворачивается. Вскоре пассажиры начинают приходить в себя, и мы знакомимся с главными героями. Все они, как две капли воды похожи на персонажей из пролога. Только теперь они не родственники друг другу. Пьющий отец из пролога стал профессором, а подростки и даже мать – студентами. Не хватает только водителя автобуса и маленькой Мэри, но она еще не раз встретится на пути героев.

А пока персонажи решают отправиться за помощью в ближайших город Литл Хоуп. Связи нет, помощи ждать неоткуда, а вокруг сгущается туман. Этот туман, кстати, не простой. Куда бы герои не пошли, они все равно выйдут на дорогу, ведущую в Литл Хоуп. Но что еще странно, периодически герои видят события прошлого, где разыгрывается драма с колдовством и поиском ведьмы. А действующие лица прошлых лет как две капли похожи на главных героев. Завязка интригует, появляется много вопросов на которые хочется получить ответы. Но к сожалению, не все ответы вам понравятся в финале.

Персонажи

Как и в предыдущей части, в Little Hope нам дают по очереди управлять персонажами. В этот раз их пять. И практически все прописаны не лучшим образом. Это явно не конек Supermassive Games.

С самого начала девушка Тэйлор отказывается идти со всеми в город, собираясь ждать помощи у автобуса. Чуть позже она же говорит другим героям, что разделяться глупо, мол «вы что, ужастиков не смотрели». Причем этот аргумент с подколом третьесортных ужастиков, где герои разделяются, был дважды повторен в одной сцене! И что вы думаете? Тут же герои разделились, часть осталась ждать, а часть отправилась на мост посмотреть, что там за странная девочка стоит.

И раз уж мы коснулись этой сцены, приведу пример неадекватной реакции персонажей на происходящее. Герои идут по дороге, видят впереди мост, а на нем стоит девочка. Конечно странно увидеть туманной ночью на мосту одинокую маленькую девочку. Это может удивить и вызвать тревогу, но никак не панику. Но наши герои испугались так, будто на мосту стоял монстр Годзилла с окровавленной бензопилой в лапах.

А вишенкой на торте стала карикатурность персонажей. Частично я понимаю почему так сделано. У каждого героя есть свои черты характера, далеко не самые приятные. Но они могут оказать влияние на финал. Однако реализовано это не лучшим образом. К примеру, профессор Джон стремится всеми силами показать, что он лидер, но при этом часто боится ответственности и трусит. В одной из сцен при малейшем шорохе герой внезапно убегает, оставив своих студентов одних. Так проявляется его слабость. Но выглядит это топорно.

Однако по-настоящему кровь стынет в жилах от диалогов. Создалось ощущение, что половину реплик писал один сценарист, а вторую половину – другой. При этом они не согласовывали написанное. Ну или проблема кроется в локализации, хотя сомневаюсь. Хуже всего это выглядело в придорожном баре, где наши герои впервые встретили незнакомца. Намечалась атмосферная сцена, где незнакомый мужик, потягивая выпивку в безлюдном баре, говорил бы что-нибудь загадочное или философское. Но получилась полная чушь. Профессор и незнакомец, как будто не слышали друг друга, отвечая все время невпопад.

Но хватит уже о персонажах. Little Hope все-таки хоррор. Как обстоят дела с этим аспектом?

Скримеры уже не те

Первое, что мы ждем от хоррор-игр – это скримеры. И здесь они до ужаса банальные. Первые – работают на обманутых ожиданиях, когда в напряженный момент в комнате пробегает кошка или олень перебегает через дорогу. Это обязательно сопровождается громкими звуками, но эффекта не производят.

Вторые скримеры оказались еще более скучными. Как было сказано выше, периодически герои могут наблюдать за событиями, которые происходят в прошлом. И вот в эти «флешбеки» их затягивает один и тот же скример. Один и тот же.

Есть еще и монстры, но они тоже не слишком стараются напугать. А вот кто действительно пытался напугать, так это композитор игры. В одной из сцен герои начали паниковать, услышав, что рядом с ними кто-то ходит… или что-то происходит. К сожалению, сказать конкретней не могу, потому что зловещая музыка перекрыла напрочь все остальные звуки. На экране выглядело все так, как будто герои испугались этой музыки, хотя по задумке она предназначалась для игрока.

Не помогла и механика, которая перекочевала в Little Hope из прошлой части. Речь про сцены, где нужно нажимать кнопки в ритм с пульсом. По задумке это должно создать дополнительное напряжение. Но на деле, весь этот процесс только рушит атмосферу. Когда герой услышал шорох в заброшенном доме и медленно осматривает комнаты, хочется следить за лучом фонаря, который вот-вот выхватит из темноты что-то зловещее. Но вместо этого вы вынуждены смотреть в нижнюю часть экрана, следя за тем, чтобы попасть в ритм.

Множество концовок

В игре более 5-ти различных концовок. Все зависит от того, сможете ли вы довести всех персонажей до финала, как вы будете действовать во второй временной линии, спасете ли девочку и многих других факторов, включая те самые черты характера героев. Это намного интереснее предыдущей части, где все происходящее объяснялось действием токсичного газа, о чем стало понятно в самом начале.

Так что главными плюсами Little Hope можно смело назвать сюжет и наличие разных финалов. А вот персонажи, диалоги и скримеры вас точно разочаруют.

Оценка УНИАН: 6/10

Сергей Коршунов

