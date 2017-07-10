Украинские закодированные браслеты пользуются спросом во всем мире (видео)
12:46, 10 июля 2017Евробизнес
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Придуманные в Украине браслеты с закодированными словами носят знаменитости и иностранцы.
У украинца родилась идея производить браслеты с закодированными на них с помощью азбуки Морзе словами, и эта идея превратилась в успешный бизнес-проект, рассказали журналисты программы “Делай бизнес”.
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На браслете можно заказать любое слово. Для производителя первым браслетом стал "Бог", вторым - "now" (сейчас). Самым популярным словом для браслетов является, что не удивительно, слово "love" (любовь).
По словам производителя, его украшения имеют покупателей кроме Украины в Германии, Канаде, США, ОАЭ и Китае. Из знаменитостей обладателем такого браслета является, по словам производителя, Андре Тан.
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