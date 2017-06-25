Как есть печенье и не поправиться: журналисты побывали на украинской кондитерской фабрике (видео)

Есть сладости, печенье и другие вкусности и не толстеть – секрет прост - украинское печенье №1, от которого ваши ягодицы не расползутся до размера XXL.

Украинское печенье кондитерской фабрики "Ярич" завоевывает мир: экспорт налажен в Польшу, Чехию, Венгрию, прибалтийские страны, Китай, Нигерию и США.

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Одно из направлений бизнеса - изготовления затяжного печенья "Мария", на фабрике производят также крекер - с луком, нежный, сливочный и с какао.

Сырье - муку и сахар - закупают в Украине, но особые ингредиенты - за рубежом, например, пшеничные отруби - во Франции. За сутки на фабрике выпекают 30 тонн печенья, процесс производства которого рассчитан поминутно.

На фабрике изготавливают еще и торты, здесь привлекается более ручная работа, в отличие от автоматизированного производства печенья.

"Мы изготавливаем затяжное печенье - с минимальным содержанием жира и сахара, которое рассчитано для диетического потребления", - рассказали в фабрике "Ярич".