"Корабельная сосна": в мэры Николаева от СН идет Домбровская

По словам Домбровской, у нее есть сильная команда и план действий.

Татьяна Домбровская, которую глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в июне назвал "бабой рабочей, как корабельная сосна", объявила, что баллотируется на выборах мэра Николаева от партии «Слуга народа».

Заявление о выдвижении в мэры Домбровская опубликовала в YouTube.

"Я, как и каждый николаевец, ежедневно вижу проблемы родного города: разбитые дороги, стаи бездомных собак, неухоженные фасады, реклама наркотиков и многое другое. Так же, как и вам, мне хочется качественных изменений. Поэтому было принято непростое решение - стать первой женщиной-мэром города Николаева. У меня есть сильная команда, план действий и мы полны решимости сделать Николаев лучше, чище и безопаснее", - заявила она.

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