ЦИК образовала 532 теризбиркома для проведения местных выборов

Всего сформированы 22 областных комиссии.

Центральная избирательная комиссия на своем заседании 10 августа образовала территориальные избирательные комиссии для проведения предстоящих местных выборов.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие представления местных организаций политических партий, учитывая результаты проведенной жеребьевки и соответствующие отклонения, Комиссия образовала и сформировала состав 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины", - говорится в сообщении.

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Всего было сформировано 22 областных, 119 районных и 10 районных в Киеве избирательных комиссий по выборам 25 октября. Также ЦИК утвердила Порядок организации работы и ведения делопроизводства избирательных комиссий по выборам президента Украины, народных депутатов Украины, местных выборов и Порядок изготовления, передачи, хранения и использования печатей территориальных и участковых избирательных комиссий по местным выборам.

Еще одним решением стало внесение изменений в постановление ЦИК от 25 июня "Об образцах и описании печатей, вывесок территориальных и участковых избирательных комиссий по местным выборам и штампа "Выбыл".

Местные выборы 2020 - что было раньше

8 августа ЦИК официально назначила местные выборы на 25 октября.

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

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