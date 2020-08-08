ЦИК официально назначила местные выборы на 25 октября

Комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей во всех 24 областях Украины.

Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября проведение почти полутора тысяч первых выборов депутатов и председателей различных уровней в 24 регионах Украины.

Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

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«8 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого Комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей во всех 24 областях Украины», - говорится в сообщении.

В ЦИК пояснили, что решение принято Комиссией на основании постановления Верховной Рады от 17 июля 2020 года «Об образовании и ликвидации районов», распоряжений Кабинета министров от 12 июня 2020 года об определении административных центров и утверждении территорий территориальных громад».

Также Комиссия учла информацию о перечне местных советов, предоставленную Министерством развития громад и территорий Украины письмом от 6 августа 2020 года в соответствии с постановлением ЦИК от 28 июля 2020 года № 148 «О формах перечней местных советов с указанием административно-территориальных единиц, входящих в их состав».

Как сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

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