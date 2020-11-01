Бывший народный депутат от Партии регионов, который поддерживал боевиков в начале российской агрессии на Донбассе, Владислав Лукьянов избрался в городской совет города Бахмут Донецкой области.
Об этом написал журналист Денис Казанский в Facebook.
"Знакомьтесь, новый депутат городского совета Бахмута от партии ОПЗЖ Владислав Лукьянов", - сообщил он.
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Под публикацией Казанский добавил фото Лукьянова, на котором тот держит баннер "Донбасс - за референдум" во время одного из пророссийских митингов в 2014 году.
Информация об избрании одиозного экс-"регионала" также доступна на сайте Центризбиркома.
Выборы на Донбассе: что известно
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