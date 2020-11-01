В горсовет Бахмута Лукьянов попал благодаря поддержке со стороны ОПЗЖ.

Бывший народный депутат от Партии регионов, который поддерживал боевиков в начале российской агрессии на Донбассе, Владислав Лукьянов избрался в городской совет города Бахмут Донецкой области.

Об этом написал журналист Денис Казанский в Facebook.

"Знакомьтесь, новый депутат городского совета Бахмута от партии ОПЗЖ Владислав Лукьянов", - сообщил он.

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Под публикацией Казанский добавил фото Лукьянова, на котором тот держит баннер "Донбасс - за референдум" во время одного из пророссийских митингов в 2014 году.

Информация об избрании одиозного экс-"регионала" также доступна на сайте Центризбиркома.

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Местные выборы в Украине прошли 25 октября. При этом депутатов Донецкого и Луганского областных советов на этот раз не избирали.

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Автор: УНИАН