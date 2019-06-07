"Аксакалы украинской политики": эксперт спрогнозировал, с кем объединится "Слуга народа" в новой ВР

Эксперт подчеркнул, что распределение мест в парламенте будет зависеть не только от результата каждой конкретной силы, но и от общего количества партий, которые преодолеют 5-процентный барьер.

Коалицию в следующем созыве Верховной Рады Украины могут сформировать партия президента Владимира Зеленского "Слуга Народа" и ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Такое мнение высказал эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ (ЦППР), юрист Богдан Бондаренко, передает «Обозреватель».

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"19 апреля, за два дня до второго тура голосования, Зеленский сказал, что в коалиции не будет БПП и бывших регионалов", – напомнил эксперт.

"Поэтому у него остается небольшой выбор, с кем объединяться", – отметил он.

Среди наиболее вероятных кандидатов Бондаренко назвал партию "Батькивщина".

"С одной стороны, ему (Зеленскому. – Ред.) это может быть интересно, потому что они все же аксакалы украинской политики. А с другой – у него остается ограниченный выбор", – пояснил юрист.

Также он обратил внимание, что по партийным спискам в Раду пройдут 225 депутатов, остальные 198 будут избираться в мажоритарных округах.

"Поэтому вопросы композиции парламента остаются открытым", – предупредил Бондаренко.

По его мнению, потенциал попасть в Раду есть не только у фаворитов последних социологических опросов ("Слуга народа", "Оппозиционная платформа – за життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина"), но и у тех политических сил, которые находятся на грани проходного барьера. Например, у партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Эксперт подчеркнул, что распределение мест в парламенте будет зависеть не только от результата каждой конкретной силы, но и от общего количества партий, которые преодолеют 5-процентный барьер.

"Если заходят 4 партии, то они в пропорциональном отношении распределяют между собой 225 мандатов. При таких раскладах 6% в будущем парламенте – это около 50 мандатов", — рассказал он.