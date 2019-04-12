"Вызывает отвращение у избирателей": журналист рассказал о политическом крахе Порошенко

По словам публициста, "Порошенко просто осточертел Украине".

Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский считает, что действующий президент и кандидат на этот пост на выборах в Украине 2019 Петр Порошенко не победит в избирательной гонке.

Глава государства "вызывает отвращение у своих бывших избирателей ", поэтому они будут голосовать против него, то есть за его конкурента — Владимира Зеленского, рассказал журналист во время чата на "Главреде".

По словам собеседника, "Порошенко просто осточертел Украине".

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"Я не верю в победу Петра Порошенко на президентских выборах в Украине. В Украине достаточно грамотная социология, по крайней мере, на этих выборах она себя неплохо показала", — отметил публицист.

Радзиховский отметил, что, согласно соцопросам, Порошенко ожидает поражение, причем поражение с большим отрывом от Зеленского. "Последние соцопросы, которые я читал, говорят, что соотношение будет примерно 50/15", — заявил журналист.

"В 2014 году он (Порошенко — Ред.) победил в первом туре президентских выборов, получив 9 миллионов голосов, а сейчас в первом туре он получил 3 миллиона голосов. Это — политический крах…", — сказал собеседник.