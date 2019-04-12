"Трэш", с которым Украина еще не сталкивалась": у Зеленского прокомментировали скандальное видео с фурой

Спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что Украина нормально жить не будет, пока политики будут продолжать дискредитировать друг друга.

В штабе Владимира Зеленского обвинили Порошенко в использовании "грязных" технологий и "черного" пиара.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

По его словам, Украина нормально жить не будет, пока политики будут продолжать дискредитировать друг друга.

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"Во время этой избирательной компании тот объем "черной" пиар-компании, с которой столкнулся Владимир Зеленский, как основной кандидат, наверное, не почувствовал на себе никто", – заявил Разумков.

"Никто не может сказать, что штаб Зеленского или его команда позволяла себе хотя бы минимально использовать черные технологии по отношению к Порошенко, Гриценко, Тимошенко или кому-то другому", – добавил он.

"То, что начало происходить во втором туре – это "трэш", с которым Украина еще не сталкивалась никогда. Когда в роликах, оппонента сбивает "Камаз", то это за гранью здравого смысла, моральных ограничений и барьеров, которые могут переступать люди", – отметил политтехнолог.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 апреля, в штабе Зеленского заявили, что их кандидату могут усилить охрану в связи с публикацией в Telegram-канале, который связывают со штабом другого кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, видеоролика, где фура сбивает его оппонента.

Согласно сообщению, в 21.34 10 апреля в Telegram-канале под названием "Европейское будущее Украины", который штаб Зеленского связывает с Порошенко, было опубликовано видео, на котором фура сбивает Зеленского.

В "Зе! Команде" заявляют, что видеоролик смонтирован на основе последнего агитационного ролика Зеленского, который вышел утром 10 апреля.