"Деньги ждут свое время Ч": экс-СБУшник рассказал, как за два дня до выборов активизируется подкуп избирателей

По его словам, "деньги спускаются в самые низы, вплоть до деревень, кварталов городов".

За два дня до президентских выборов в Украине активизируются схемы подкупа избирателей.

Как работают "сетки" на выборах рассказал экс-работник СБУ Иван Ступак, передает «Обозреватель».

Читайте такжеВдвое больше, но без россиян: в ЦИК рассказали о рекордном количестве наблюдателей

"Мы много раз слышали — "сетка". Задерживают людей, "сетку" в пользу одного из кандидатов, но деньги еще лежат. Выборы на носу — а деньги лежат, крупные суммы в сейфе. Они ждут свое время "Ч", — отметил Ступак.

"Наиболее "результативное" время — за две ночи до выборов. В эти две ночи всегда происходят самые грязные дела, подкуп людей", — добавил эксперт.

По его словам, "деньги спускаются в самые низы, вплоть до деревень, кварталов городов".

"Доверенные люди, которые закреплены за этими территориями, проходятся по квартирам тех людей, которые уже изъявили желание голосовать за этого кандидата. Ночной звонок — здравствуйте, вы же помните о своем обещании? И мы помним. Вы не забудьте завтра... Сколько в квартире проживает, сколько будет голосовать? Четверо? Вот вам на четырех...", — пояснил бывший СБУшник.