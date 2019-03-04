14 из 16 депутатов-кандидатов в президенты почти не голосовали в Раде в феврале - КИУ (список)

Из 16 депутатов-кандидатов в президенты только два приняли участие в более чем половине голосований парламента за месяц.

14 из 16 народных депутатов-кандидатов в президенты почти не голосовали в Раде в прошлом месяце.

Об этом заявила общественная организация "Комитет избирателей Украины". Из 16 депутатов-кандидатов в президенты только двое приняли участие хотя бы в половине голосований парламента за месяц. Это - Виктор Кривенко, который принял участие в 70% голосований, и Юрий Тимошенко, который присоединился к 69% голосований.

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"У остальных кандидатов показатели значительно ниже. Дмитрий Добродомов принял участие в 36% голосований, Ольга Богомолец – 33%, Юрий Деревянко – 30%, Александр Шевченко – 28%, Юлия Тимошенко – 27%, Александр Вилкул – 17%, Сергей Каплин – 16%, Олег Ляшко – 13%. Шестеро политиков приняли участие менее, чем в 10% голосований. Это Юрий Бойко (8% голосований), Аркадий Корнацкий (6%), Виктор Бондарь (2%), Сергей Тарута (1%), Виталий Куприй (1%), Евгений Мураев (0, 97%)", - рассказали в КИУ.

По подсчетам "Комитета избирателей Украины", за месяц состоялось 12 пленарных заседаний Рады. Из них Кривенко был письменно зарегистрирован на 12, Юрий Тимошенко – 9, Добродомов – 5, Богомолец – 9, Деревянко – 9, Александр Шевченко – 7, Юлия Тимошенко – 8, Вилкул – 6, Каплин – 6, Ляшко – 8, Бойко – 12, Корнацкий – 2, Бондарь – 2, Тарута – 2, Куприй – 4, Мураев – 1. Официально депутаты не пропускали заседания по уважительным причинам.

Напомним, президентские выборы в Украине состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.