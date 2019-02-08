ЦИК завершила регистрацию: за пост президента Украины поборются 44 человека

Во время сегодняшнего заседания члены ЦИК приняли решение о регистрации двух последних кандидатов.

Центральная избирательная комиссия завершила процедуру регистрации кандидатов в президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания члены ЦИК приняли решение о регистрации двух последних кандидатов.

Центризбирком установил соответствие представленных документов требованиям законодательства Украины и зарегистрировал кандидатами в президенты Дмитрия Гнапа от партии “Сила людей” (единогласно) и Александра Соловьева от “Умной силы” (10 из 16 присутствующих членов комиссии), который ранее получил отказ, но 3 февраля повторно подал в ЦИК документы уже с изменениями.

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Таким образом, по состоянию на 8 февраля ЦИК зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины:

• Игорь Шевченко (самовыдвиженец);

• Сергей Каплин (кандидат от Социал-демократической партии);

• Валентин Наливайченко (кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость");

• Виталий Скоцик (самовыдвиженец);

• Андрей Садовый (кандидат от партии "Объединение "Самопомич");

• Евгений Мураев (кандидат от партии "Наши");

• Анатолий Гриценко (кандидат от партии "Гражданская позиция");

• Виталий Куприй (самовыдвиженец);

• Геннадий Балашов (кандидат от партии "5.10");

• Ольга Богомолец (самовыдвиженец);

• Александр Шевченко (кандидат от партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП»);

• Роман Насиров (самовыдвиженец);

• Юрий Бойко (самовыдвиженец);

• Олег Ляшко (кандидат от Радикальной партии);

• Аркадий Корнацкий (самовыдвиженец);

• Александр Вилкул (кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития");

• Юлия Тимошенко (кандидат от партии "ВО "Батькивщина");

• Дмитрий Добродомов (кандидат от партии «Общественное движение «Народный контроль »);

• Александр Мороз (кандидат от партии "Социалистическая партия Александра Мороза");

• Илья Кива (кандидат от Социалистической партии Украины);

• Руслан Кошулинский (кандидат от партии "ВО "Свобода");

• Александр Данилюк (самовыдвиженец);

• Сергей Тарута (кандидат от партии "Основа");

• Владимир Зеленский (кандидат от партии "Слуга народа");

• Инна Богословская (самовыдвиженка);

• Игорь Смешко (самовыдвиженец);

• Николай Габер (самовыдвиженец);

• Юрий Деревянко (кандидат от партии "Воля");

• Роман Бессмертный (самовыдвиженец);

• Виктор Бондарь (кандидат от партии "Видродження");

• Сергей Носенко (самовыдвиженец);

• Руслан Ригованов (самовыдвиженец);

• Виктор Кривенко (кандидат от партии "Народный рух");

• Сергей Кривонос (кандидат от партии «Воины АТО»);

• Андрей Новак (кандидат от партии "Патриот");

• Василий Журавлев (кандидат от партии "Стабильность");

• Юрий Тимошенко (самовыдвиженец);

• Петр Порошенко (самовыдвиженец);

• Юрий Кармазин (самовыдвиженец);

• Юлия Литвиненко (самовыдвиженка);

• Александр Ващенко (самовыдвиженец);

• Владимир Петров (самовыдвиженец);

• Дмитрий Гнап (партия «Сила людей»);

• Александр Соловьев ("Розумна сила").