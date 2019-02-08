ЦИК завершила регистрацию: за пост президента Украины поборются 44 человека
Центральная избирательная комиссия завершила процедуру регистрации кандидатов в президенты Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания члены ЦИК приняли решение о регистрации двух последних кандидатов.
Центризбирком установил соответствие представленных документов требованиям законодательства Украины и зарегистрировал кандидатами в президенты Дмитрия Гнапа от партии “Сила людей” (единогласно) и Александра Соловьева от “Умной силы” (10 из 16 присутствующих членов комиссии), который ранее получил отказ, но 3 февраля повторно подал в ЦИК документы уже с изменениями.
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Таким образом, по состоянию на 8 февраля ЦИК зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины:
• Игорь Шевченко (самовыдвиженец);
• Сергей Каплин (кандидат от Социал-демократической партии);
• Валентин Наливайченко (кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость");
• Виталий Скоцик (самовыдвиженец);
• Андрей Садовый (кандидат от партии "Объединение "Самопомич");
• Евгений Мураев (кандидат от партии "Наши");
• Анатолий Гриценко (кандидат от партии "Гражданская позиция");
• Виталий Куприй (самовыдвиженец);
• Геннадий Балашов (кандидат от партии "5.10");
• Ольга Богомолец (самовыдвиженец);
• Александр Шевченко (кандидат от партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП»);
• Роман Насиров (самовыдвиженец);
• Юрий Бойко (самовыдвиженец);
• Олег Ляшко (кандидат от Радикальной партии);
• Аркадий Корнацкий (самовыдвиженец);
• Александр Вилкул (кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития");
• Юлия Тимошенко (кандидат от партии "ВО "Батькивщина");
• Дмитрий Добродомов (кандидат от партии «Общественное движение «Народный контроль »);
• Александр Мороз (кандидат от партии "Социалистическая партия Александра Мороза");
• Илья Кива (кандидат от Социалистической партии Украины);
• Руслан Кошулинский (кандидат от партии "ВО "Свобода");
• Александр Данилюк (самовыдвиженец);
• Сергей Тарута (кандидат от партии "Основа");
• Владимир Зеленский (кандидат от партии "Слуга народа");
• Инна Богословская (самовыдвиженка);
• Игорь Смешко (самовыдвиженец);
• Николай Габер (самовыдвиженец);
• Юрий Деревянко (кандидат от партии "Воля");
• Роман Бессмертный (самовыдвиженец);
• Виктор Бондарь (кандидат от партии "Видродження");
• Сергей Носенко (самовыдвиженец);
• Руслан Ригованов (самовыдвиженец);
• Виктор Кривенко (кандидат от партии "Народный рух");
• Сергей Кривонос (кандидат от партии «Воины АТО»);
• Андрей Новак (кандидат от партии "Патриот");
• Василий Журавлев (кандидат от партии "Стабильность");
• Юрий Тимошенко (самовыдвиженец);
• Петр Порошенко (самовыдвиженец);
• Юрий Кармазин (самовыдвиженец);
• Юлия Литвиненко (самовыдвиженка);
• Александр Ващенко (самовыдвиженец);
• Владимир Петров (самовыдвиженец);
• Дмитрий Гнап (партия «Сила людей»);
• Александр Соловьев ("Розумна сила").