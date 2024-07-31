Какие страны больше всего пострадают от второго срока Трампа: The Economist дал ответ

Чтобы помочь разобраться в глобальных последствиях, Economist Intelligence Unit составила рейтинг 70 крупнейших торговых партнеров Америки.

Если Дональд Трамп победит на ноябрьских выборах в США, в американской политике произойдут серьезные изменения. Республиканская платформа - 16-страничный документ, дающий представление, как Трамп может руководить страной - призывает к масштабной программе депортации нелегальных мигрантов и ужесточению контроля за въездом в страну.

Как пишет The Economist, торговым партнерам следует ожидать повышения тарифов и ограничений: бывший президент уже изложил планы по введению пошлин на весь импорт. Военная помощь, вероятно, станет более условной; союзников будут принуждать к увеличению собственных расходов на оборону.

Чтобы помочь разобраться в глобальных последствиях, Economist Intelligence Unit составила рейтинг 70 крупнейших торговых партнеров Америки. Рейтинг, который EIU называет "индексом риска Трампа", основан на подверженности стран влиянию американской политики в области торговли, безопасности и миграции.

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Мексика, крупнейший торговый партнер Америки, возглавляет список, набрав 71 балл из 100. Ужесточение миграционных правил может затронуть миллионы мексиканцев, которые въезжают в Америку как легально, так и нелегально.

В первую десятку попали еще пять стран Латинской Америки: Коста-Рика и Панама занимают 2 и 5 места из-за низких расходов на вооружение и оборону, а также из-за зависимости от американской военной помощи. Доминиканская Республика, Сальвадор и Гондурас занимают высокие места в индексе из-за уязвимости перед ужесточением миграционной политики: денежные переводы из Америки составляют от 8 до 23% их ВВП.

Германия занимает 3 место, что является самым высоким показателем среди союзников по НАТО. Во время первого срока Трамп хотел вывести более 12 000 американских военнослужащих из Германии и критиковал низкие расходы страны на оборону. Во второй срок Трамп может пригрозить сократить военную помощь Украине, чтобы заставить союзников увеличить расходы.

Китай, против которого Трамп вел торговую войну во время первого срока, занимает 1 место среди всех стран Азии и 6 в общем рейтинге. Трамп дал понять, что хочет более решительного отстраивания от Китая. Он пригрозил обложить китайские товары пошлиной в размере 60%.

Страны, которые в меньшей степени зависят от Америки, занимают самые низкие позиции. Саудовская Аравия набрала менее 10 баллов из 100, поскольку она все меньше зависит от американской торговли (за исключением закупок оружия). Австралия также занимает низкое место в индексе, поскольку она установила более прочные торговые связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия, которая уже отрезана от большинства форм торговли с Западом, занимает 63 место.

Выборы в США - последние новости

Вице-президент Камала Харрис получила преимущество над Дональдом Трампом в семи "сомневающихся" штатах. Согласно опросу Bloomberg, Харрис поддержали 48% избирателей против 47 % у Трампа. Это более сильный результат, чем двухочковое отставание от Трампа у президента Джо Байдена, перед тем, как он выбыл из гонки. Харрис обогнала Трампа в Аризоне и Неваде и более чем вдвое увеличила преимущество Байдена над Трампом в Мичигане.

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