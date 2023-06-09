Польские фермеры начали забастовку перед пунктом пропуска "Дорогуск-Ягодин" со стороны Польши.

На пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе заблокировано движение для грузовых автомобилей.

Как сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, сегодня, 9 июня, польские фермеры начали забастовку перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин" со стороны Польши.

Из-за этого польская сторона временно не будет осуществлять оформление грузовых автомобилей, которые следуют из Украины. На выезд из Польши (въезд в Украину) будут пропускать только транспорт, который перевозит гуманитарный груз. При этом пропуск автобусов осуществляется в обоих направлениях в привычном порядке.

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Отмечается, что предварительно акция польских фермеров продлится до 01:00 13 июня.

Как сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН, руководитель департамента международных автоперевозок группы логистических компаний Zammler Александр Кирилюк, митинги с польской стороны очень негативно влияют в первую очередь на самих перевозчиков, поскольку полностью останавливается работа и транспорт.

По его словам, это также оказывает сильное влияние на экспортеров и импортеров, потому что они тоже не могут осуществлять свою деятельность. Поскольку останавливаются производственные процессы.

"Но пострадать могут и европейские компании. Украина очень сильно вплетена в производственную сеть Европы. У нас производится, например, большое количество электроники для автомобилей ЕС. Без этих элементов финальная сборка машины невозможна. А это значит простои конвейеров. Наши и иностранные рынки достаточно интегрированы и задержки товаров на границе бьют по всем", - сказал эксперт.

"Пока совершенно невозможно предсказать, как долго это продлится. Тем более, что вопросы, которые забастовщики выносят сейчас на всеобщее обозрение не совсем понятны. В последний раз все договоренности были достигнуты. Тогда во время митингов речь шла, помимо прочего, об отмене разрешений для их перевозчиков и все было согласовано", - добавил он.

Блокирование пунктов пропуска на границе с Польшей - новости

Как сообщал УНИАН, 4 мая перед пунктом пропуска "Дорогуск-Ягодин" также началась акция протеста польских перевозчиков. Тогда польская сторона приостановила оформление грузовиков на въезд и выезд.

8 мая Украина нашла способ разблокировать самый большой пункт пропуска на польской границе. Было принято решение временно приостановить требование о наличии разрешений для польских перевозчиков, осуществляющих перевозки в Украину из любой страны Европейского Союза. И уже с 15 мая движение грузовиков через пункт "Ягодин-Дорогуск" был восстановлен в обычном режиме.

Кроме того, 7 июня Госпогранслужба Украины заявила, что выезд грузовиков в Польшу через пункт пропуска "Шегин" заблокирован. Тогда перед пунктом пропуска "Медика" польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, следовавших из Украины в Польшу.

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