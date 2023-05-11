Сегодня, по состоянию на утро 11 мая, на 13 из 16 пограничных пунктов пропуска исчезла живая очередь грузовиков, они могут пересекать границу исключительно по электронной очереди.
Как сообщает "Укртрансбезопасности", в 11:15 в международном пункте пропуска "Устилуг - Зосин" (пустые грузовики) началось движение грузовиков исключительно по записи в электронной очереди пересечения границы.
Отмечается, что сейчас за по "єЧерга" движутся грузовики в 13 МАПП: "Ягодин – Дорогуск"; "Нижанковичи – Мальховице" (пустые грузовики); "Порубное – Сирет"; "Мамалыга – Кривая"; "Чоп (Тиса) – Захонь"; "Дьяково – Халмеу"; "Могилев-Подольский – Отач"; "Рени – Джурджулешти"; "Старокозаче – Тудора"; "Виноградовка – Вулканешты"; "Ужгород – вышнее немецкое"; "Шегини – Медика"; "Устилуг – Зосин" (пустые грузовики).
В "Укртрансбезопасности" также поделились прогнозируемым временем начала движения грузовиков исключительно по записи в "єЧерга" на других МАПП: "Краковец – Корчева" - старт движения по "єЧерга": 12 мая, 06:00; "Орловка – Исакча" - старт движения по "єЧерга": 11 мая, 22:30; "Рава-Русская – Хребенное" - старт движения по "єЧерга": 13 мая, 10:00.
"ерга" в Украине
28 марта 2023 года сообщалось о том, что водители грузовиков, пересекающих международный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши, отныне с помощью приложения "єЧерга" смогут записаться в электронную очередь.
8 мая 2023 года в Мининфраструктуры сообщили о том, что начались атаки на "єЧерга". Россия пытается заблокировать украинские грузовики на границе.
8 мая, сразу в 16 пунктах пропуска начала работать электронная очередь пересечения границы "єЧерга". Записаться в очередь можно на сайте или в мобильном приложении "єЧерга". Система является бесплатной и позволяет снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе. Ключевая задача системы - рассчитать ориентировочное время пересечения границы.