Грузовики могут пересекать границу исключительно по электронной очереди.

Сегодня, по состоянию на утро 11 мая, на 13 из 16 пограничных пунктов пропуска исчезла живая очередь грузовиков, они могут пересекать границу исключительно по электронной очереди.

Как сообщает "Укртрансбезопасности", в 11:15 в международном пункте пропуска "Устилуг - Зосин" (пустые грузовики) началось движение грузовиков исключительно по записи в электронной очереди пересечения границы.

Отмечается, что сейчас за по "єЧерга" движутся грузовики в 13 МАПП: "Ягодин – Дорогуск"; "Нижанковичи – Мальховице" (пустые грузовики); "Порубное – Сирет"; "Мамалыга – Кривая"; "Чоп (Тиса) – Захонь"; "Дьяково – Халмеу"; "Могилев-Подольский – Отач"; "Рени – Джурджулешти"; "Старокозаче – Тудора"; "Виноградовка – Вулканешты"; "Ужгород – вышнее немецкое"; "Шегини – Медика"; "Устилуг – Зосин" (пустые грузовики).

Видео дня

В "Укртрансбезопасности" также поделились прогнозируемым временем начала движения грузовиков исключительно по записи в "єЧерга" на других МАПП: "Краковец – Корчева" - старт движения по "єЧерга": 12 мая, 06:00; "Орловка – Исакча" - старт движения по "єЧерга": 11 мая, 22:30; "Рава-Русская – Хребенное" - старт движения по "єЧерга": 13 мая, 10:00.

"ерга" в Украине

28 марта 2023 года сообщалось о том, что водители грузовиков, пересекающих международный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши, отныне с помощью приложения "єЧерга" смогут записаться в электронную очередь.

8 мая 2023 года в Мининфраструктуры сообщили о том, что начались атаки на "єЧерга". Россия пытается заблокировать украинские грузовики на границе.

8 мая, сразу в 16 пунктах пропуска начала работать электронная очередь пересечения границы "єЧерга". Записаться в очередь можно на сайте или в мобильном приложении "єЧерга". Система является бесплатной и позволяет снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе. Ключевая задача системы - рассчитать ориентировочное время пересечения границы.

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