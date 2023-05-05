4 мая началась акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск-Ягодин".

В связи с акцией протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск-Ягодин" польской стороной приостановлено оформление грузовиков на въезд и выезд.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, вчера началась акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск-Ягодин" со стороны Польши.

"В связи с этим, польской стороной приостановлено оформление грузовых автомобилей на въездном и выездном направлениях. На выезд из Польши (въезд в Украину) пропускается только транспорт, который перевозит гуманитарную помощь, опасные грузы и животных. Пропуск автобусов осуществляется в обоих направлениях в привычном порядке", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по предварительной информации забастовка согласована с правоохранительными органами Республики Польша до конца суток 3 июня 2023 года.

В ГНСУ просят водителей грузовых транспортных средств учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Пересечение польской границы

6 декабря 2022 года сообщалось о том, что на международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей будет запущена электронная очередь пересечения границы для грузовиков - "єЧерга".

Планировалось, что электронная очередь будет запущена 12 декабря. Сообщалось, что услуга будет бесплатной и позволит снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе.

Ключевая задача системы - рассчитать ориентировочное время пересечения границы.

28 марта 2023 года стало известно о том, что грузовики будут по-новому пересекать контрольно-пропускной пункт на польской границе. Водители грузовиков, которые пересекают международный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши, отныне с помощью приложения "єЧерга" / eCherha смогут записаться в электронную очередь.

31 марта 2023 года стало известно о том, что на украинско-польской границе откроют новый пункт пропуска.

Ситуация с украинским зерном в Польше

Экспорт дешевой агродукции из Украины стал причиной массовых акций протеста в ряде стран. Местные фермеры блокируют дороги, поскольку из-за ввоза украинского зерна они не могут реализовать собственную агропродукцию.

15 апреля 2023 г. Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. 18 апреля 2023 года Украина и Польша договорились о разблокировании транзита зерна.

Украина выразила протест Польше и ЕС из-за запрета на ввоз украинского зерна. Украинские дипломаты заявили о "категорической неприемлемости ситуации" и указали, что введенные ограничения не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам единого рынка ЕС.

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