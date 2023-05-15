С 15 мая движение грузовиков через пункт "Ягодин - Дорогуск" восстановлено в обычном режиме.

С сегодняшнего дня разблокировано движение через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в своем Telegram-канале, отметив, что с 15 мая движение грузовиков возобновлено в обычном режиме.

Он рассказал, что решение достигнуто в результате переговоров с Министерством инфраструктуры и развития Польши и руководством Люблинского воеводства.

"Забастовка, длившаяся более 10 дней, повлекла за собой для наших перевозчиков и экспортеров значительные убытки. Однако мы смогли найти решение и договориться о разблокировке движения. Я благодарен нашим польским коллегам за совместное решение и возвращение к выполнению положений "транспортного безвиза" и договоренностей по пропускной способности "Ягодин - Дорогуск", – отметил Кубраков.

Видео дня

Ситуация на пункте пропуска

4 мая в связи с протестами польских перевозчиков на пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" польская сторона приостановила оформление грузовиков на въезд и выезд.

С целью решения этой проблемы Украина приняла решение о временной остановке требования о наличии разрешений для польских перевозчиков, осуществляющих перевозки в Украину из стран ЕС. Это собственно было одним из ключевых требований польских перевозчиков.

С 8 мая в 16 пунктах пропуска заработал электронный сервис пересечения границы "єЧерга". Через несколько дней это привело к почти полному исчезновению живой очереди грузовиков на границах, ведь теперь они могут пересекать пункты пропуска исключительно по электронной очереди.

Вас также могут заинтересовать новости: