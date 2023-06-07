Польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, следующих из Украины.

Госпогранслужба Украины заявила, что выезд грузовиков в Польшу через пункт пропуска "Шегин" заблокирован.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, перед пунктом пропуска "Медика" польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, следующих из Украины в Польшу. Отмечается, что пропуск легковушек, автобусов, а также грузовиков на въезд в Украину осуществляется в обычном режиме.

В ГНСУ пообещали сообщить о возобновлении пропускных операций, а пока просят выбирать другие пути в Польшу.

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Пункт пропуска на польской границе

4 мая также началась акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск-Ягодин". Тогда польской стороной было приостановлено оформление грузовиков на въезд и выезд.

По состоянию на 8 мая 2023 года Украина нашла способ разблокировать самый большой пункт пропуска на польской границе. Было принято решение временно приостановить требование о наличии разрешений для польских перевозчиков, осуществляющих перевозки в Украину из любой страны Европейского Союза.

С 15 мая движение грузовиков через пункт "Ягодин - Дорогуск" было восстановлено в обычном режиме. Тогда решение было достигнуто в результате переговоров с Министерством инфраструктуры и развития Польши и руководством Люблинского воеводства.

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