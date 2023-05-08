Сейчас из-за протеста польских перевозчиков более 5 тысяч грузовиков не могут пересечь украинский крупнейший пункт пропуска.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры заявило о поиске решения для разблокировки пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Об этом министерство сообщает в Facebook, отметив при этом, что принято решение временно приостановить требование о наличии разрешений для польских перевозчиков, осуществляющих перевозки в Украину из любой страны Европейского Союза.

Отмечается, что решение призвано решить ситуацию с блокированием пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" со стороны польских перевозчиков и удовлетворить одну из ключевых претензий забастовщиков, а именно наложение штрафов за отсутствие разрешений для перевозок в Украину из третьих стран ЕС.

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"Наша позиция однозначна: такие перевозки не подпадают под соглашение между Украиной и ЕС о грузовых перевозках и не являются двусторонними, а соответственно требуют наличия разрешений. Сейчас мы направили письмо в Еврокомиссию о предоставлении разъяснений и на это время приостанавливаем наложение штрафов", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Он также подчеркнул, что с начала этого года "Укртрансбезопасность" составила лишь 4 таких постановления на польских перевозчиков.

Таким образом, с 8 мая польские перевозчики смогут выполнять перевозки из любой страны Евросоюза в Украину без соответствующих разрешений и требований по экологическим стандартам транспортных средств.

В ведомстве также отметили, что сейчас более 5 тысяч грузовиков не могут пересечь украинский крупнейший пункт пропуска.

Ситуация в пункте пропуска

15 апреля 2023 г. Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. 18 апреля 2023 года Украина и Польша договорились о разблокировании транзита зерна.

4 мая 2023 года стало известно о том, что в связи с акцией протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск-Ягодин" польской стороной приостановлено оформление грузовиков на въезд и выезд.

На выезд из Польши (въезд в Украину) пропускается только транспорт, который перевозит гуманитарную помощь, опасные грузы и животных. Пропуск автобусов осуществляется в обоих направлениях в обычном порядке.

Отмечается, что по предварительной информации забастовка согласована с правоохранительными органами Республики Польша до конца суток 3 июня 2023 года. В ГПСУ просят водителей грузовых транспортных средств учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

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