Концерны Volvo и Jaguar сокращают основную часть сотрудников в российских офисах.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины автомобильные концерны Volvo Cars и Jaguar Land Rover начали сокращать основную часть сотрудников российского офиса.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Jaguar и Volvo сокращают до 80% персонала, кроме административного.

Jaguar оставит в штате только персонал, нужный для закрытия юрлица, так как концерн фактически уходит из России.

Однако, компания не присылала письмо об отказе от всех своих обязательств, как это ранее сделала General Motors.

В то же время Volvo Cars может оставить персонал, который обеспечит гарантийный сервис.

Также Volvo оставляет возможность доступа дилеров к системам диагностики автомобилей, "не снижая возможность их безопасной эксплуатации".

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После начала вторжения России в Украину мировые производители начали массово уходить с российского рынка.

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