Восстановлено железнодорожное сообщение Сум с Киевом.
Об этом в Телеграмм сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Но на ночь (а для кого-то утром) должны быть и хорошие новости. Восстановили железнодорожное сообщение со столицей! Пока с пересадкой в Нежине)" - написал он.
Он отметил, что в целом на сегодня по области восстановлено движение поездов по маршрутам: Харьков − Ворожба ("Слобожанский экспресс") и в обратном направлении, Сумы − Краснополье, Тростянец (Смородино) − Ворожба, Тростянец (Смородино) − Кириковка, Тростянец (Смородино) − Ахтырка, Ворожба − Конотоп, Конотоп − Бахмач, Конотоп − Шостка, Конотоп − Хутор Михайловский, Шостка −Терещенская, Ромодан − Ромны, а также Сумы - Киев (с пересадкой).
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