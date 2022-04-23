Железнодорожное сообщение Сум с Киевом пока будет осуществляться с пересадкой в Нежине.

Восстановлено железнодорожное сообщение Сум с Киевом.

Об этом в Телеграмм сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Но на ночь (а для кого-то утром) должны быть и хорошие новости. Восстановили железнодорожное сообщение со столицей! Пока с пересадкой в Нежине)" - написал он.

Он отметил, что в целом на сегодня по области восстановлено движение поездов по маршрутам: Харьков − Ворожба ("Слобожанский экспресс") и в обратном направлении, Сумы − Краснополье, Тростянец (Смородино) − Ворожба, Тростянец (Смородино) − Кириковка, Тростянец (Смородино) − Ахтырка, Ворожба − Конотоп, Конотоп − Бахмач, Конотоп − Шостка, Конотоп − Хутор Михайловский, Шостка −Терещенская, Ромодан − Ромны, а также Сумы - Киев (с пересадкой).

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