Без остановки поезда следуют через станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".

В Киевском метрополитене возобновлена работа станции "Берестейская", осуществляется высадка и посадка пассажиров.

Об этом КГГА сообщает в своем Telegram.

Отмечается, что без остановки поезда следуют через станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

По "красной линии" метрополитена поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная", по "синей" - от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки", по "зеленой" - от станции "Сырец" до станции "Красный хутор" с пересадкой на станции "Выдубичи".

Метрополитен работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов на линиях составляет ориентировочно 1 час.

В КГГА также напомнили, что график работы может оперативно меняться при необходимости, а подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытия.

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Движение транспорта в столице было остановлено.

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5 апреля 2022 года в киевском метро открыли сразу две пересадки между линиями.

8 апреля в столичном метрополитене движение по красной линии продолжено.

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