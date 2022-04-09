В Киевском метрополитене возобновлена работа станции "Берестейская", осуществляется высадка и посадка пассажиров.
Об этом КГГА сообщает в своем Telegram.
Отмечается, что без остановки поезда следуют через станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".
Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".
По "красной линии" метрополитена поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная", по "синей" - от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки", по "зеленой" - от станции "Сырец" до станции "Красный хутор" с пересадкой на станции "Выдубичи".
Метрополитен работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов на линиях составляет ориентировочно 1 час.
В КГГА также напомнили, что график работы может оперативно меняться при необходимости, а подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытия.
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