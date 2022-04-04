В Киеве обновлен перечень маршрутов наземного пассажирского транспорта, который курсирует с 08:00 до 19:00.
Как сообщили в пресс-службе КГГА, в частности, интервал движения автобусов составляет около 30 минут.
Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:
- № 21 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна";
- № 21 – К от ул. Милославской до просп. Маяковского;
- № 22 – от ул. Медовой Южным мостом до ул. Тростянецкая;
- № 24 – от ул. Лаврской до ст. м. "Арсенальная";
- № 32 – от ст. м. "Нивки" до пл. Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- № 47 – от ст. м. "Нивки" до ул. Стеценко;
- № 51 – от ст. м. "Красный Хутор" до моста Патона;
- № 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;
- № 57 – от ст. м. "Академгородок" до Национального музея народной архитектуры и быта Украины;
- № 59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина;
- № 61 – от ул. Милославской до железнодорожной платформы Троещина;
- № 62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";
- № 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;
- № 73 – ул. Милославской до ул. Каштановой;
- № 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;
- № 91 – ул. Анны Ахматовой - Южный мост - ст. м. "Голосеевская";
- № 97 – от ст. м. "Святошин" до рынка через ул. Булаховского - ул. Лесорубную;
- № 99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- № 101 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна";
- № 101 – К - от ул. Милославской до просп. Маяковского;
- № 103 – от ул. Светлицкого до ст. м. "Академгородок" через пл. Марченко;
- № 104 – от ст. м. "Харьковская" до жилого массива Бортничи;
- № 114 – от ул. Милославской до Дарницкой площади;
- №114 –К – от ул. Милославской до ж. м. "Радужный";
- № 115 – от ул. Заслонова до моста Патона;
- № 118 – от Политехнического института до моста Патона.
Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не осуществляется.
Другие маршруты работают по постоянным схемам.
Троллейбусные маршруты. Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется.
Трамвайные маршруты организовано по постоянным схемам:
- №3 – от ст. "Ромена Ролана" до ст. Старовокзальная (интервал движения 25 минут);
- №№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (интервал движения 15-20 минут).
- Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЕД – Контрактовая площадь".
Движение других маршрутов временно не осуществляется.
Напомним, что также с сегодняшнего дня метрополитен Киева возобновляет сообщение через Южный мост.
Добавим, что ночь войны с 3 на 4 апреля в Киеве прошла относительно спокойно.