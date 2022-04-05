В Киевском метрополитене возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта".
Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.
Отмечается также, что работает пересадка "Золотые ворота" – "Театральная".
"Со среды, 6 апреля, метрополитен будет начинать свою работу на один час раньше, то есть с 07:30, и будет работать для перевозок до 19:00", - сообщили в КГГА.
В госадминистрации рассказали, что поезда метро курсируют следующим образом:
- Красная линия: от станции "Шулявская" до станции "Театральная"
- Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"
- Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".
"Майдан Незалежности" и "Кловскую" поезда проезжают без остановки", - подчеркнули в КГГА.
Отмечается, что средний интервал движения поездов на линиях – 1 час. "График работы может оперативно меняться при необходимости. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытие", - говорится в сообщении.
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