Американский лидер похвалил успехи украинского войска, которое почти два месяца борется с российскими захватчиками.

Президент США Джо Байден заявил, что поражен храбростью и силой украинцев, которые уже почти два месте борются с российскими оккупантами.

Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Ллойдом Остином, его заместителем Кэтлин Гикс и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли, сообщает New York Post.

Во время встречи силовая верхушка США обсудила войну в Украине. Президент США похвалил американских военных лидеров в Белом доме за вооружение Украины и предоставили консультации после начала нападения России.

"Я хочу похвалить исключительную работу, которую вы делаете, чтобы вооружить и экипировать храбрых украинцев для защиты своей нации", – сказал Байден.

Он также заявил, что не ожидал столь сильной борьбы от Украины.

"Не знаю, как вы, а я несколько раз до войны был в Украине – выступал в Раде. Я был глубоко вовлечен в то, что происходило в Украине. И я знал, что они жесткие и гордые. Но скажу вам, что они более жесткие и гордые, чем я думал. Я поражен тем, что они делают с вашей помощью в сфере предоставления советов и вооружения, которые мы предоставляем вместе с остальными странами НАТО", – сказал Байден.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден выступит с новым заявлением по поводу ситуации вокруг России и Украины.

Накануне пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Байден" с грустью или со страхом " воспринимает ужасные фотографии из Украины, "за народ Украины, за семьи, за детей, за невинных мирных жителей, находящихся в зоне риска".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношения с Западом по поставкам Украине вооружения потеплели:

"Относительно вооружения. Я считаю, что действительно потеплели, я считаю, что можно использовать именно такой термин, отношения по вооружению с Западом. Они стали более понятными относительно сроков поставки того или иного оружия. И я за это благодарен".

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