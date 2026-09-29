Доллар пошел вверх: курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,65 грн, а евро – 50,82 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 29 сентября, вырос на 7 копеек и составляет 45,16 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек и составляет 51,48 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,82 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,00 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,85 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,60 грн/евро, а курс продажи – 51,38 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 29 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,82 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,97 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 17 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что по базовому сценарию в октябре доллар перейдет на новый уровень. Наличный доллар будет находиться в диапазоне 45,50–46,00 грн, а евро – 51,00–51,50 грн.

По его словам, на гривну давят углубление дефицита внешней торговли из-за падения экспорта и роста импорта, в частности топлива, продовольствия, фармацевтики и металлопродукции. Сдерживают же девальвацию активные валютные интервенции НБУ, сокращение государственных расходов и падение доходов населения из-за волны увольнений в бизнесе.

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