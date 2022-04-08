В столичном метрополитене движение по красной линии продолжено.
Как сообщается в Telegram-канале КГГА, поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная". До этого ездили от станции "Шулявская" до станции "Театральная".
Кроме того, без остановки поезда следуют через станции: "Брестская", "Майдан Независимости" и "Кловская".
Работают пересадочные узлы: "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта", а также "Золотые ворота" – "Театральная".
Метро для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00: красная линия - от станции "Академгородок" до станции "Театральная", синяя линия - от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки", зеленая линия - от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".
Средний интервал по линиям составляет ориентировочно 1 час. График работы может оперативно меняться при необходимости. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- Движение транспорта в столице было остановлено.
- 4 апреля 2022 года метрополитен Киева возобновил сообщение через Южный мост.
- 5 апреля 2022 года в киевском метро открыли сразу две пересадки между линиями.