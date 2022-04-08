Поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

В столичном метрополитене движение по красной линии продолжено.

Как сообщается в Telegram-канале КГГА, поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная". До этого ездили от станции "Шулявская" до станции "Театральная".

Кроме того, без остановки поезда следуют через станции: "Брестская", "Майдан Независимости" и "Кловская".

Работают пересадочные узлы: "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта", а также "Золотые ворота" – "Театральная".

Метро для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00: красная линия - от станции "Академгородок" до станции "Театральная", синяя линия - от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки", зеленая линия - от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

Средний интервал по линиям составляет ориентировочно 1 час. График работы может оперативно меняться при необходимости. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

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