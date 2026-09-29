'Роковое дело': двое пленных рассорили Украину и Южную Корею, - The Guardian

Сеул обвиняет Киев в нарушении соглашения о конфиденциальности, а Украина отрицает, что стороны заключали соглашение о неразглашении.

Упоминание Владимиром Зеленским во время выступления в ООН о передаче двух северокорейских военнопленных Южной Корее вызвало дипломатический спор между Киевом и Сеулом. Южная Корея заявила, что Украина нарушила соглашение о конфиденциальности, тогда как украинская сторона отрицала существование такого соглашения, пишет The Guardian.

Украинские войска захватили двух мужчин в Курской области России в январе 2025 года. Они были среди военнослужащих, которых Пхеньян отправил воевать на стороне Москвы.

После попадания в плен оба заявили, что хотят уехать в Южную Корею. Сеул считает северокорейцев своими гражданами.

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В июле Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Ли Дже Мен договорились решить этот вопрос с учетом "свободной воли" солдат.

Как сообщается, в начале этого месяца двое военнопленных через третью страну прибыли в Южную Корею.

Северокорейцев, прибывающих на Юг в качестве перебежчиков, обычно допрашивает Национальная разведывательная служба, после чего их отправляют в государственный центр переселения. В то же время деликатные дела могут обходить этот центр.

Почему Сеул возмутился на Украину

Сеул утверждает, что Киев просил сохранить передачу военнопленных в тайне. В качестве причин называли безопасность двух мужчин и их семей, а также дипломатические и соображения безопасности.

Южная Корея заявила, что согласилась на конфиденциальность. Однако во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН Зеленский сообщил, что Украина "отправила двух северокорейских военнопленных в Республику Корея".

После этого президент Южной Кореи Ли Дже Мен заявил, что Украина нарушила "соглашение о неразглашении", и выразил сожаление по этому поводу.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин в ответ заявил в Facebook, что такого соглашения не было. Офис Ли назвал заявление Киева "ложным" и заявил, что действия Украины "серьезно подрывают доверие" между двумя правительствами.

В понедельник Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало временного поверенного в делах Украины и потребовало извинений на правительственном уровне.

Была ли договоренность о конфиденциальности

Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило украинскому послу, что между странами существовала "четкая договоренность".

В то же время на вопрос, была ли эта договоренность оформлена в письменном виде, южнокорейское ведомство ответило лишь, что обе стороны "решили рассматривать этот вопрос конфиденциально".

Посольство Украины в Сеуле не ответило на запрос о комментарии. Таким образом, украинская и южнокорейская стороны имеют разные версии относительно того, о чем именно они договаривались в отношении передачи военнопленных.

Что об этом говорит Северная Корея

Северная Корея пока ничего не заявляла по этому поводу. Министерство объединения Южной Кореи сообщило, что "пока не выявило никаких связанных с этим событий" и продолжит следить за ситуацией.

Северная Корея прославляет солдат, которые покончили с собой, а не попали в плен. По словам Чо Хан-бома из Корейского института национального объединения, передача двух солдат, которые выжили и выбрали Южную Корею, является "роковым ударом" для Пхеньяна.

Он считает, что режим вряд ли раскроет информацию об этой передаче внутри страны, создав "героический нарратив".

Как этот спор может повлиять на отношения Киева и Сеула

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Южная Корея осудила действия Москвы, присоединилась к западным санкциям и в июле пообещала предоставить пакет поддержки в размере 100 миллионов долларов.

В то же время Сеул отказывается напрямую поставлять оружие Киеву, следуя практике не поставлять летальное оружие странам, находящимся в состоянии войны.

До начала войны Россия была одним из крупнейших торговых партнеров Южной Кореи. Правительство Ли также стремится улучшить отношения с Пхеньяном.

Теперь спор вокруг двух военнопленных перерос в открытую критику Украины со стороны Ли. Ким Бен Чжу, депутат от Демократической партии, заявил, что "нет ни одной причины или необходимости" поддерживать Украину, и призвал правительство "немедленно" пересмотреть свою помощь.

Скандал между Украиной и Южной Кореей – последние новости

Как сообщал УНИАН, в понедельник Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина из-за скандала с двумя военнопленными КНДР.

Сеул крайне возмущен тем, что Украина отрицает наличие соглашения о конфиденциальности с Южной Кореей. Первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн Джу довел до сведения Вешкина жесткую позицию Сеула по этому вопросу.

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