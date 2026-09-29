Зеленский исключил оскандалившегося экс-генпрокурора Кравченко из состава СНБО

Кравченко, чья зарубежная командировка завершилась еще 18 сентября, на работу так и не вернулся.

Президент Владимир Зеленский исключил бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Указ опубликован на сайте президента. "В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: 1. В целях частичного изменения статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с последующими изменениями) исключить из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Р. Кравченко. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", – говорится в указе.

Кравченко был членом СНБО в качестве генерального прокурора.

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Ситуация вокруг экс-генерального прокурора Кравченко

С должности генпрокурора Кравченко уволили 15 сентября, а из органов прокуратуры – 21 сентября.

Затем Кравченко заявил, что выехал за границу якобы "в командировку", в ходе которой хотел "проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов".

17 сентября Зеленский назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности генерального прокурора. 22 сентября Ковальский распорядился начать внутреннее расследование обстоятельств зарубежной командировки Кравченко.

При этом экс-генпрокурор Руслан Кравченко, чья зарубежная командировка закончилась 18 сентября, на работу так и не вернулся.

Кравченко подал заявление об отставке с должности после того, как стала известна информация о результатах операции "Карфаген".

5 сентября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали записи разговоров в рамках операции "Карфаген", в ходе которой правоохранители разоблачили преступную организацию, созданную одним из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

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