Он не назвал эти страны, отметив только, что по их мнению, продолжение войны сможет ослабить Россию.

В составе НАТО есть страны, которые хотят продолжения войны в Украине, поскольку это способно ослабить Россию.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Türk.

"В НАТО есть страны, которые хотят продолжения войны в Украине. Они видят в продолжении войны ослабление России. Их мало волнует ситуация в Украине", - сказал турецкий министр.

Относительно украинско-российских переговоров Чавушоглу отметил, что турецкая сторона не ожидала, что из переговоров (состоялись 10 марта. - ред.) в Анталии что-то выйдет, важным было свести стороны вместе.

"После переговоров в Стамбуле у нас были большие надежды, но когда появились снимки бойни (в Буче. - ред.), они отошли от Стамбульского соглашения, но обе стороны все еще ведут переговоры", - сообщил министр.

При этом он уточнил, что президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в любое время. "Встреча двух лидеров обсуждается. Если встреча Путина и Зеленского состоится, то она может быть в Стамбуле или Анталии", - отметил Чавушоглу.

Он уточнил, что на встречах с министрами иностранных дел РФ и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой турецкая сторона получает информацию об этом переговорном процессе и текущей ситуации на местах. "Если будет принято решение эвакуировать мирных жителей, обеспечив их безопасность, то речь идет о том, как это будет сделано и какова наша обязанность", - отметил турецкий министр.

Также глава МИД Турции прокомментировал возможные гарантии безопасности для Украины. Он отметил, что Турция готова стать гарантом для Украины.

"Но украинская сторона требует гарантии по примеру ст. 5 Устава НАТО. Против этого выступают США, Канада и Великобритания, в том числе и мы. Необходимо понять сам процесс, в чем заключаются эти гарантии, какие будут требования? Необходимо, чтобы все страны-гаранты приняли условия, дальнейшие риски", - отметил он.

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