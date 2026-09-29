В 'ПриватБанке' подорожали доллар и евро: актуальный курс валют на 29 сентября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,25 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 29 сентября, вырос на 15 копеек и составляет 45,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 51,45 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,55 гривни, а евро – по курсу 50,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник вырос на 20 копеек и составляет 45,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался неизменным и составляет 51,55 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 29 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,82 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,97 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 17 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 7 копеек и составляет 45,16 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек и составляет 51,48 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,82 гривни за евро.

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