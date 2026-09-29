Россия в 2027 году увеличит военные расходы до рекордного показателя, - Reuters

Общие расходы на оборону за ближайшие три года составят 50 трлн рублей.

Россия планирует потратить на оборону 17,1 трлн рублей (202,58 млрд долларов) в 2027 году. Это примерно на 27% больше первоначально заложенных в бюджет 13,5 трлн рублей и является самым высоким показателем с начала войны в Украине в 2022 году. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на правительственные документы.

Так, общие расходы на оборону за ближайшие три года составят 50 трлн рублей. На 2026 год РФ планировала выделить на оборону 12,1 трлн рублей, однако фактическая сумма засекречена и не будет обнародована. Часть военных расходов также может быть учтена в других статьях бюджета.

При этом прогноз дефицита российского бюджета на 2026 год повысился до 3,2% ВВП с ранее ожидавшихся 1,6% ВВП. Бюджетные расходы в 2026 году вырастут на 13,2% – до 48,6 трлн рублей, или 20,9% ВВП.

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Кроме того, прогноз по нефтегазовым доходам на 2026 год был снижен с 8,9 трлн до 7,6 трлн рублей.

Согласно документам, государственный долг вырастет с 19,9% ВВП в 2026 году до 21,7% ВВП в 2027 году, превысив уровень в 20%, который власти считают безопасным. Общий объем заимствований в 2027 году увеличится на 43% и составит 7,7 трлн рублей.

Также РФ увеличила план внутренних заимствований на 2026 год на 26% – до 5 трлн рублей – и планирует потратить 459 млрд рублей из Фонда национального благосостояния для сокращения дефицита.

Путин увеличивает числнность армии

Российский лидер подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ до 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих.

Это уже четвертое увеличение за год. В июле этого года российский диктатор уже увеличивал численность российской армии до 2 млн 426 тысяч человек. Согласно документу, количество военнослужащих в июле выросло с одного миллиона 510 тысяч до одного миллиона 535 тысяч. До этого это происходило ещё в июне до 2 млн 399 тысяч и в марте – до 1 млн 502 тысяч.

Ранее командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровди прогнозировал, что в ближайшие месяцы на фронт прибудут около 300 тысяч мобилизованных россиян, чтобы попытаться захватить оставшуюся часть Донбасса.

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