Движение будут восстанавливать постепенно и в зависимости от количества пассажиров уплотнять графики.

С понедельника, 25 апреля, между Киевом и Ирпенем частично восстановят движение общественного транспорта.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.

"Многие из вас просили запустить общественный транспорт между Ирпенем и Киевом. Мы договорились с перевозчиком, что будем делать это постепенно и в зависимости от количества пассажиров. Итак, уже с 25 апреля поедут первые маршрутки на Киев и из столицы в Ирпень", - отметил он.

График движения транспорта:

№379 Ирпень (ул. Сковороды, ЖК "Синергия") – Киев (м. Академгородок) - с 7:00 до 19: 00 каждый час;

№392 Ирпень – Киев, временная схема маршрута – ул. 11 Линия – Военный госпиталь – Севериновская – Подгорная – Лычака – Озерная – Соборная – с. Романовка – м. Академгородок – с 7:00 до 19:00 каждый час;

№422 Буча-Киев (через Ирпень), временная схема движения – Ирпенская центральная больница (Буча, ул. Энергетиков) – ул. Вокзальная – Ирпень, ул. Соборная – Северная – Степановская – Садовая – Лысенко – Пушкинская – Университет – с. Романовка – м. Академгородок. График: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Киев– 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

С первых дней вторжения Ирпень стал горячей точкой. Обстрелы не прекращались ни днем, ни ночью. Враг разрушил практически все жилые здания, мирное население уничтожалось с особой жестокостью и цинизмом. Расстреливали стариков, детей и даже домашних животных. Зверства в Ирпене, Буче и Бородянке многие страны уже назвали геноцидом.

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