Пассажиры могут воспользоваться четырьмя поездами.

"Укрзализныця" возобновила курсирование поездов из Киева в Нежин.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця" возобновила курсирование поездов из Киева (пригородный вокзал ст. Киев-Пассажирский) в Нежин! С сегодняшнего дня пассажиры могут воспользоваться 4 поездами, которые отправляются в направлении Нежина", - говорится в сообщении.

График поездов, которые отправляются в направлении Нежина:

07:58 (приб. в 10:53); 12:183 (приб. в 15:09); 16:25 (приб. в 19:32); 18:24 (приб. в 20:56).

В обратном направлении, в Киев, поезда отправляются в:

04:30 (приб. в 07:43); 05:25 (приб. в 07:27); 13: 25 (приб. в 15:58); 16:30 (приб. в 19:09).

Кроме того, ежедневно курсирует поезд Киев – Чернигов – Киев. Он отправляется из Киева в 15:18 и прибывает в Чернигов в 19:20. В обратном направлении, из Чернигова, поезд отправляется в 07:00 и прибывает в Киев в 11:06.

"Работы по разминированию участков продолжаются, и железная дорога готова оперативно восстанавливать движение по всем направлениям после предоставления соответствующего разрешения на курсирование поездов", - добавили в пресс-службе.

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