Танки 'Абрамс' один за другим направляются в Польшу: украинцы это заметили, – СМИ

Польша уже получила 217 из 250 заказанных танков M1A2 SEPv3 Abrams – до завершения контракта осталось 33 танка.

Польша получила очередную партию американских основных боевых танков M1A2 SEPv3 "Абрамс". На этот раз в страну прибыли 35 машин, а общее количество поставленных танков этой модификации достигло 217 из 250 заказанных, пишет forsal.pl.

О новой поставке сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. В страну прибыли 35 танков M1A2 SEPv3 Abrams, произведенных американской компанией General Dynamics Land Systems.

На поставку также обратил внимание украинский военный сайт "Милитарный". По его данным, американский производитель уже передал Польше 217 из 250 заказанных танков.

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Таким образом, для полного выполнения контракта остается поставить еще 33 машины. Ожидается, что они поступят в Польшу в четвертом квартале этого года.

У Польши будет 366 танков Abrams

M1A2 SEPv3 – не единственная версия Abrams, находящаяся на вооружении польской армии. По состоянию на 2024 год Польша имела 116 танков M1A1 Abrams.

Эти машины ранее использовались армией США. Их приобретение позволило Польше быстрее укрепить бронетанковые войска после передачи части собственной техники Украине.

Польша передала Украине несколько сотен постсоветских танков, а также танки PT-91 Twardy и Leopard. Подержанные M1A1 "Абрамс" стали одним из способов восполнить соответствующие пробелы.

После завершения поставок новых M1A2 SEPv3 польская армия будет иметь в общей сложности 366 танков Abrams: 250 машин более современной версии и 116 более старых M1A1.

Что известно о M1A2 SEPv3 Abrams

M1 Abrams – основной боевой танк, который используется армией США в различных модификациях с 1980-х годов. Машины этого семейства впервые были успешно задействованы в боевых действиях против иракских войск во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году.

M1A2 SEPv3 Abrams оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой M256, которая может использовать различные типы боеприпасов, в том числе программируемые.

По сравнению с более ранними вариантами M1A2 танк получил усовершенствованную систему управления огнем с тепловизионным прибором. Также Abrams может использовать дистанционно управляемый боевой модуль CROWS с 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом.

Еще одним важным элементом является вспомогательная силовая установка. Она позволяет обеспечивать питанием системы танка без постоянной работы основного турбовального двигателя AGT1500C мощностью 1500 конских сил.

Танки для Польши – последние новости

Как сообщал УНИАН, Польша хочет наладить производство и обслуживание южнокорейских танков K2 на своей территории к 2028 году. Но из-за конфликта между оружейниками двух стран эти планы могут сорваться. Хотя официально сотрудничество между Польской группой вооружений (PGZ) и южнокорейской Hyundai Rotem оценивается положительно, за кулисами переговоров остается ряд серьезных противоречий.

Поставки танков из Южной Кореи при этом продолжаются без значительных проблем. В конце августа Польша получила очередные 28 машин. Однако, по информации Rzeczpospolita, трудности возникают именно в вопросе локализации производства на территории Польши. PGZ официально уверяет, что передача технологий происходит в соответствии с графиком. В то же время реальная ситуация, как утверждает издание, значительно сложнее.

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