Сбиты 'Циркон' и 'Искандеры': Воздушные силы раскрыли детали ночной атаки россиян

Враг наносил удары не только ракетами, но и БПЛА, более половины которых - реактивные.

В ночь на 29 сентября противовоздушная оборона сбила или подавила 109 целей, среди которых противокорабельная ракета "Циркон" и две баллистические ракеты "Искандер".

Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы. Отмечается, что ночью противник атаковал Украину противокорабельной ракетой "Циркон"/"Оникс" и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Курской области (РФ), 152 ударными БПЛА типа Shahed (82 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, средствами противовоздушной обороны сбито или подавлено 109 целей:

Видео дня

противокорабельную ракету "Циркон"/"Оникс";

две баллистические ракеты "Искандер-М/С-400";

106 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербер" и дронов других типов.

В Воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 24 точках, а также падение сбитых (обломков) в 16 точках.

Как россияне атакуют Украину

Как сообщал УНИАН, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр) в интервью The Telegraph сказал, что реактивные "Шахеды", которыми Россия терроризирует украинские города, это новое "окно", которое Украина закрывает благодаря оперативно разработанным средствам перехвата.

По его словам, речь идет о применении первых средств, которые были очень оперативно разработаны украинскими инженерами, работающими в тесном сотрудничестве с военными на фронте, о первых запусках реактивных противошахедных средств и об успешных сбиваниях. При этом он добавил, что речь идет о сроках, когда эта задача будет решена.

Вас также могут заинтересовать новости: