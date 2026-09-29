'Ричера' продлили на шестой сезон еще до выхода пятого

Сериал является одним из самых успешных проектов Amazon.

Вскоре после финала четвертого сезона популярный шпионский экшн-сериал "Ричер" (Reacher) от Amazon продлили сразу на шестой сезон.

Как пишет Variety, в настоящее время в разработке находится пятый сезон популярного сериала.

Сериал со звездой боевиков Аланом Ритчсоном ("Машина войны", "Мотор-Сити", "Курьер", сериал "Титаны") неизменно пользуется успехом на платформе Amazon с момента своего старта в 2022 году. В частности, четвертый сезон собрал 66 миллионов зрителей по всему миру в течение 28 дней после премьеры 12 августа 2026 года. Финал сезона вышел 16 сентября.

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По данным Amazon, четвертый сезон "Ричера" вошел в пятерку самых популярных сезонов среди всех оригинальных сериалов на Prime Video. В целом сериал на сегодняшний день собрал аудиторию в 200 миллионов зрителей по всему миру. Кроме того, Prime Video недавно выпустил первый сезон спин-оффа сериала под названием "Нигли" (Neagley) с Марией Стен в главной роли.

"Сериал "Ричер" производит сильное впечатление. То, что создал Ли Чайлд и воплотили в жизнь Ник Сантора и его творческая команда, – просто невероятно. Алан Ритчсон – это и есть Джек Ричер; он продемонстрировал игру, покорившую зрителей по всему миру. Мы вместе с нашими партнерами из Paramount Television Studios чрезвычайно рады продолжить эту историю. "Ричер" – это поистине культовый сериал, и мы счастливы работать над шестым сезоном с этим выдающимся актерским составом и съемочной группой", – прокомментировал новость руководитель отдела глобального телевидения Amazon MGM Studios Питер Фридлендер.

"Ричер" – что известно о сериале

Сериал "Ричер" – экранизация популярной одноименной серии полицейских романов британского писателя Ли Чайлда.

Главный герой всех этих книг – бывший военный полицейский армии США Джек Ричер, который теперь путешествует по Соединенным Штатам, берется за случайные подработки и расследует подозрительные и зачастую опасные ситуации, некоторые из которых носят личный характер.

До этого история уже экранизировалась в фильмах 2012 и 2016 годов с Томом Крузом в главной роли.

Первый сезон сериала с Аланом Ричсоном вышел на экраны в 2022 году. Он был основан на первом романе серии "Этаж смерти".

Второй сезон, вышедший в конце 2023 года, был основан на 11-й книге серии "Сплошные проблемы и неприятности", а третий, стартовавший в феврале 2025 года, был основан на седьмой книге серии "Способ убеждения".

Четвертый сезон сериала был основан на 13-й книге серии "Я уйду завтра", в которой Ричер оказался в эпицентре смертельно опасной игры после случайной встречи с взволнованной незнакомкой в метро.

Пятый сезон будет основан на 20-й книге серии "Заставь меня", его съемки уже идут в Торонто. На этот раз судьба забросит героя в небольшой городок на Среднем Западе США, где поведение местных жителей вызовет у него подозрения. Параллельно он решит помочь бывшей агентке ФБР Мишель Чанг разыскать ее пропавшего коллегу.

На данный момент оценка сериала на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 95% одобрения от критиков и 77% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 75 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,2 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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